اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تجتمع في غدامس في الثاني من نوفمبر

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 الأول في مدينة غدامس، سيكون في الفترة ما بين 2-4 نوفمبر لعقد الجولة الخامسة من المحادثات.

وتأتي هذه الجولة من محادثات اللجنة العسكرية بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم الثالث والعشرين من أكتوبر في جنيف.

هذا و سيبحث المشاركون في الاجتماع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

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