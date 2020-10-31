بلدية سرت: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ نحو 192 حالة

أعلنت بلدية سرت، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بها بلغ نحو 192 حالة وذلك طبقا لآخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيان للبلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” فإن إجمالي حالات الوفاة بلغ 21 حالة والحالات النشطة بلغت 54 حالة وتماثل 117 حالة للشفاء.

وطالبت البلدية من المواطنين في حالة ظهور أى أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بالتوجه إلى فريق الرصد والتقصى بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (236)، وذلك اليوم السبت.

قال “المركز” إنه استلم عدد (1655) عينة، وأن الحالات المصابة الجديدة 467 حالة، و1188 عينة سالبة، إلى جانب 10 وفيات، مشيراً إلى أن انخفاض عدد الحالات النشطة (الموجبة) في هذا البيان يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معملياً ببعض المدن وذلك بسبب بعض الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل ليوم الجمعة.

ولفت “المركز” إلى أن إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 61095، والحالات النشطة : 25208، و المتعافين : 35030، علاوةً على أن الوفيات حتى الآن بلغت 857 حالة.