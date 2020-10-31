صحة الوفاق تكشف عن المستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

كشفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم السبت، عن المستندات المطلوبة لتقديم ملف لغرض العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت الوزارة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المستندات هي تقرير طبي حديث لا يزيد عن شهرين، وبالنسبة للحالات المستعجلة لا يزيد عن يومين ومختوم من مستشفى حكومي، و صورة من جواز السفر، وصورة من الرقم الوطني مختوم، وملف لحفظ المستندات، مطالبة بأن تقدم الملفات إلى اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بمقرها الكائن بديوان وزارة الصحة أو أحد الفروع التابعة لها.

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