المحجوب: استخدام تركيا للمرتزقة سيعقد عملية إخراجهم من ليبيا

شدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، على أهمية الاجتماع المقبل للجنة العسكرية، وضرورة إعلان خطوات عملية ترافق ما ترتب على اتفاق جنيف.

وأوضح المحجوب، من خلال تصريحات إعلامية رصدتها ليبيا 24، أن مخرجات برلين نصت على أن يضمن مجلس الأمن تطبيق ما يتفق عليه في جنيف، مؤكدًا على أن الاستقرار لا يتم إلا من خلال مؤسسة عسكرية واضحة.

ولفت المحجوب، إلى أن الفصائل المسلحة الوحيدة التي رفضت اتفاق جنيف هي التي تدور بفلك الإخوان، مشددًا على أن إخراج المرتزقة من البلاد يحتاج إلى جهود كبيرة، كما أن استخدام تركيا للمرتزقة سيعقد عملية إخراجهم من ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24