مهجرو مرزق يرفضون قائمة الأمم المتحدة للحوار في تونس

نظم مهجرو مدينة مرزق بوادي الشاطئ وقفة احتجاجية على القائمة التي أصدرتها البعثة الأممية للمشاركة في الحوار في تونس، وأصدروا فيها بيانا استنكروا فيه ونددوا بالطريقة العشوائية التي اتخذتها البعثة الأممية لاختيار المشاركين والتي تضمنت شخصيات كانت هي السبب الرئيسي في تهجيرهم وفي الحرب علي العرب في مدينة مرزق.

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