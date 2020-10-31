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مهجرو مرزق يرفضون قائمة الأمم المتحدة للحوار في تونس

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم مهجرو مدينة مرزق بوادي الشاطئ وقفة احتجاجية على القائمة التي أصدرتها البعثة الأممية للمشاركة في الحوار في تونس، وأصدروا فيها بيانا استنكروا فيه ونددوا بالطريقة العشوائية التي اتخذتها البعثة الأممية لاختيار المشاركين والتي تضمنت شخصيات كانت هي السبب الرئيسي في تهجيرهم وفي الحرب علي العرب في مدينة مرزق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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