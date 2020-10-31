استعدادا لاجتماع اللجنة العسكرية .. شركة الكهرباء تشكل خمس فرق عمل لصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة العامة في غدامس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، قيامها بتشكيل خمس فرق عمل لصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة العامة في مدينة غدامس استعدادا لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الفترة مابين 2 و4 نوفمبرالمقبل لعقد الجولة الخامسة من المحادثات.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه لأول مرة في ليبيا بمدينة غدامس سيعقد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بحضور المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز،.

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