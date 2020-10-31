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استعدادا لاجتماع اللجنة العسكرية .. شركة الكهرباء تشكل خمس فرق عمل لصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة العامة في غدامس

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، قيامها بتشكيل خمس فرق عمل لصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة العامة في مدينة غدامس استعدادا لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الفترة مابين 2 و4 نوفمبرالمقبل لعقد الجولة الخامسة من المحادثات.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه لأول مرة في ليبيا بمدينة غدامس سيعقد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بحضور المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز،.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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