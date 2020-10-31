لجنة الحكم المحلي ترحب ببدء الانتخابات في بلديات الواحات الثلاث

رحب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران ببدء الاستعدادات للعملية الانتخابية في بلديات الواحات الثلاث، أوجلة وجالو وإجخرة.

وقال إن بدء الإعلان عن تسجيل الناخبين للانتخابات وتجهيز مراكز الاقتراع في البلديات المذكورة هو خطوة كبيرة نحو إنجاز العملية الانتخابية في البلديات الثلاث، مؤكدا أن نجاح الانتخابات في هذه البلديات سيكون دافعا قويا لاستكمالها في باقي البلديات التابعة للحكومة الليبية، وهو الاستحقاق الذي تعهد مجلس النواب بإنجازه حتى تتاح الفرصة لسكان البلديات باختيار من يسير شؤون بلدياتهم.

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