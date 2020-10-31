مكافحة الأمراض يجري دراسة عن القوارض البرية بجبل نفوسة

قام فريق من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت بزيارة المنطقة الرابطة بجبل نفوسه وذلك ضمن دراسة بحثية علمية، تستمر لمدة ثلاثة ايام، للقوارض البرية المشتبه فيها خازن لمرض اللشمانيا الجلدية بيئيا وبيولوجيا ،وذلك في إطار نشاطات التي تقوم بها الإدارة في مجال مكافحة اللشمانيا .

وقد تم تجميع بعض العينات من هذا الخازن لمعرفة نوع طفيلي اللشمانيا المصاب به لفحصه في مختبر أبحاث الطفيليات ونواقل الأمراض بالطرق التقنية الجزئية الحديثة (PCR) بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.