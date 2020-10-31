صيانة وتشغيل أعمدة الإنارة العامة في غدامس استعدادا لاجتماع لجنة «5+5»

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، في بيان، تشكيل خمس فرق عمل لصيانة وتشغيل أعمدة الإنارة العامة في مدينة غدامس استعدادا لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، في الفترة بين الثاني والرابع من شهر نوفمبر المقبل.، لعقد الجولة الخامسة من المحادثات للمرة الأولى في ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن لجنة «5+5» ستعقد أول اجتماعاتها داخل ليبيا في الفترة بين الثاني والرابع من نوفمبر المقبل، للمرة الأولى، وأوضحت أن الاجتماع سيعقد في مدينة غدامس، إذ تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر الجاري في جنيف.

– اللجنة العسكرية المشتركة تعقد أول اجتماع داخل ليبيا 2 نوفمبر

وأشارت البعثة إلى أن اللجنة تجتمع بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز. ويبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، حسب البعثة.

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