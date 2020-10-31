بعد النيجر الحداد يزور موريتانيا.. «الوفاق» تفتح قنوات تنسيق مع قوات دول الساحل الخمس

كشفت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، اليوم السبت، أن زيارة رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول محمد عالي الحداد، تهدف «إلى فتح قنوات اتصال بين دولة ليبيا ومجموعة دول الساحل الخمس التي تتولى نواكشوط حاليا رئاستها الدورية».

وقالت الوكالة، إن الحداد حظي باستقبال وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي، أمس الجمعة، رفقة وفد عسكري ليبي يزور موريتانيا حاليا.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، تناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، وعلى وجه الخصوص تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية الموقع مؤخرا إلى جانب التنسيق الأمني في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

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وأدى الوفد الليبي زيارات شملت القيادة العامة لأركان الجيوش، ومقر الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الخمس في الساحل بنواكشوط، واستقبل خلالها من طرف القائمين على هذه المؤسسات.

وتأتي هذه الزيارات في إطار السعي إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري، بين موريتانيا وليبيا في عدة ميادين.

كما تهدف إلى فتح قنوات اتصال بين حكومة الوفاق ومجموعة دول الخمس التي تضم موريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وبوركينافاسو وتتولى موريتانيا حاليا رئاستها الدورية.

وتعكس الزيارات المتتالية لمسؤولي حكومة الوفاق الى دول الساحل الخمس، ذات الطابع الأمني رغبة في ضمان دعمها لتشكيل تحالفات تحت غطاء محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب.

ويوم 22 أكتوبر المنصرم، بحث رئيس النيجر محمد يوسفو مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، الذي كان مرفوقا مع محمد الحداد تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب.

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