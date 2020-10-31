بالصور.. القوات الخاصة بالقوات المسلحة الليبية تستقبل سرايا قتالية جديدة لتدريبها

استقبل ضباط وضباط صف معسكر القوات الخاصة بالقوات المسلحة الليبية، أحد السرايا القتالية بالكتيبة 210 مشاة، اليوم السبت.

وقام العقيد مفتاح الناحى بالمعكسر، بشرح الخطة التدريبة على المتدربين الجدد، بحسب إيجاز صحفى لإدارة الدعم بالقوات الخاصة، والتي ترتكز على الرفع من الروح المعنوية والقتالية واللياقة البدنية العالية لدى الفرد واجتياز بعض الموانع والعقبات والتى قد تعيق تقدم الفرد.

وقد حضر بعض البيانات للمتدربين فى ميادين التدريب العديد من المعلمين والضباط وعلى رأسهم آمر مدرسة الصاعقة العقيد ونيس الفلاح، والعميد كامل الحصادى آمر التوجيه المعنوى بمكتب بنغازى، وآمر جناح المظلات بالقوات الخاصة الرائد صلاح عبدالباسط .