وليامز لقناة «الوسط»: سأشارك شخصيا في اجتماع «5+5» في غدامس لمناقشة تفاصيل اتفاق جنيف

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم السبت، إنها ستحضر شخصيًا اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي تعقد في غدامس في الفترة من الثاني إلى الرابع من نوفمبر المقبل.

وأشارت خلال حوار مع برنامج مقابلة خاصة المذاع على قناة «الوسط» إن اجتماع غدامس سيكون مكثفا وسيناقش تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أخيرًا في جنيف، مثل اللجان الفرعية وآليات مراقبة تنفيذ الاتفاق.

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