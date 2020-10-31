غرق 7 مرتزقة سوريين بعد مغادرتهم ليبيا نحو إيطاليا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر خاصة، أن 7 من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا للقتال في ليبيا، لقوا حتفهم غرقا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، بعد أن اتخذوا من ليبيا ذريعة لذلك.

وأشار المرصد إلى أن العديد من المقاتلين الموالين لتركيا يواصلون مساعيهم للوصول إلى أوروبا، على غرار العشرات الذين سبقوهم حيث وصلوا إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا.

وكان المرصد نوه في تقرير سابق بأن دفعة من 550 مرتزقا عادت الأسبوع الفائت من ليبيا بعد ورود معلومات حول خلافات بينهم على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم الشهرية من قبل قادة بعض المجموعات، ليرتفع عدد الذين عادوا حتى الآن إلى 9850 مقاتلا.

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