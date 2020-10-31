وليامز لقناة «الوسط»: لن يُسمح للطبقة السياسة أو قوى الأمر الواقع بعرقلة الحوار السياسي

عبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن ثقتها في نجاح ملتقى الحوار السياسي، مؤكدة أنه لن يسمح للطبقة السياسية الحالية بعرقلة هذا الحوار.

وقالت خلال حوار مع برنامج مقابلة خاصة المذاع على قناة «الوسط» اليوم السبت:«طفح كيل الشعب» مشيرة إلى تفاعل البعثة مع فئات عديدة من الشعب الليبي ولمسها رغبة شعبية حقيقية بمؤسسات موحدة ومسار واضح.

وتابعت: «نؤمن بقوة الشعب أكثر بكثير ممن في السلطة. والشعب أوضح رأيه بكل وضوح».

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