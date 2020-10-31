سعد عقوب يفتتح مصرف الدم المركزي طبرق بحضور مسؤولى البلدية

افتتح سعد عقوب وزير الصحة بالحكومة الليبية، وعميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، مصرف الدم المركزي طبرق.

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة الصحة، تم الافتتاح اليوم السبت، بحضور عدد من الشخصيات منهم، النائب الصالحين عبد النبي، النائب مفتاح عطية، و مدير مدرية الأمن ونيس عبد المولى، ومدير الحرس البلدي صالح محمد، ومدير مكتب المشروعات بوزارة الصحة سالم الجبال، ومدير إدارة مصارف الدم بوزارة الصحة خميس المسمار، ومدير مكتب العلاقات العامة بوزارة الصحة، عبد الله البراني.

وأضاف الإيجاز، حضر الافتتاح أيضا، مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبد المنعم سويكر، ومدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية امساعد احميدة سعد، ومدير مركز طبرق الطبي فرج عبدالله الجالي، ومدير مركز امراض الكبد طارق الزوبيك، ومدير مستشفي البردي عبدالقادر بوشويشين، ومدير معهد التنمية للقوة العاملة الطبية عيد علي عيد .