وليامز لقناة «الوسط»: لا بديل عن نجاح حوار تونس

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إنها لا تمتلك خطة بديلة حال فشل حوار تونس السياسي، مؤكدة: « لا اعتمد على حلول بديلة بل على حلول أساسية».

وأضافت خلال حوار مع برنامج مقابلة خاصة المذاع على قناة «الوسط»: « نحن مصممون على مسار ليبي»، داعة إلى أخذ العبر مما حدث على طاولة اجتماع اللجنة العسكرية «5+5»، حيث تمتع المشاركون بشجاعة «التصافح والعمل معا من أجل توحيد البلاد بعيدًا عن الاختلاف».

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