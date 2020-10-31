إطلاق حملة لسحب عينات عشوائية من أهالي غدامس

تحسبا لموجة ثانية من فيروس كورونا وتزامنا مع حلول فصل الشتاء الذي يعتبر مناخا مناسبا لانتقال الفيروسات، قام فريق الرصد والاستجابة التابع للطب العسكري بالمنطقة الغربية بأخذ مسحات عشوائية من المواطنين وموظفي الجهات العاملة في نطاق بلدية غدامس ومرتاديها.

وتأتي الحملة بطلب من المجلس البلدي غدامس وبالتعاون مع إدارة مستشفى غدامس العام، حيث تم تقسيم الفريق الى ثلاث فرق، فريقان يعملان داخل أروقة المستشفى والآخر متجول يجوب شوارع المدينة لأخذ عينات عشوائية من الأهالي.

وسيتم إرسال العينات العشوائية إلى مركز 14/48 بمدينة طرابلس لتحليلها ومعرفة نتائجها، فيما تستمر هذه الحملة لعدة أيام بالمدينة حتى تشمل معظم أهالي المدينة والجهات والمؤسسات الحكومية.

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