غدامس تبدأ التجهيز لاستضافة اجتماع لجنة “5+5”

انطلقت الاستعدادات في بلدية غدامس لاستضافة أول اجتماع داخل ليبيا للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) .

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا، السبت، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في غدامس، خلال الفترة بين 2 و4 نوفمبر، لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر في جنيف.

وقالت البعثة، في بيان، إن المشاركين سيبحثون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

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