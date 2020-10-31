سبها تحتضن منتدى لخلق قيادات شبابية فاعلة

انتظمت في قاعة مسرح سبها البلدي، فعاليات “منتدى الشباب” بإشراف نادي المناظرة بسبها؛ وتحت شعار “معرفة وتمكين وتطوير”.

وشمل المنتدى، محاضرات تعريفية تختص بالتربية المدنية كالانتخابات وتشكيل الأحزاب وكتل الضغط وممارسة العمل السياسي .

وقال منسق منتدى الشباب في الجنوب، محمد الانصاري، إن المنتدى جاء استجابة لحاجة المنطقة لخلق قيادات شبابية وتأهيلهم لخوض العمل السياسي والاجتماعي في المنطقة .

وشارك في المنتدى الشبابي 39 شابا، تم اختيارهم من 13 محلة سكنية، وفق معايير التنوع والجنس والعمر.

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