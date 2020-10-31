ليبيا الان

سبها تحتضن منتدى لخلق قيادات شبابية فاعلة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتظمت في قاعة مسرح سبها البلدي، فعاليات “منتدى الشباب” بإشراف نادي المناظرة بسبها؛ وتحت شعار “معرفة وتمكين وتطوير”.

وشمل المنتدى، محاضرات تعريفية تختص بالتربية المدنية كالانتخابات وتشكيل الأحزاب وكتل الضغط وممارسة العمل السياسي .

وقال منسق منتدى الشباب في الجنوب، محمد الانصاري، إن المنتدى جاء استجابة لحاجة المنطقة لخلق قيادات شبابية وتأهيلهم لخوض العمل السياسي والاجتماعي في المنطقة .

وشارك في المنتدى الشبابي 39 شابا، تم اختيارهم من 13 محلة سكنية، وفق معايير التنوع والجنس والعمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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