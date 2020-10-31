لجنة الأزمة بالقيادة العامة تلتقي بوفد شبابي في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى وفد شبابي من نشطاء طبرق وأسر الشهداء بلجنة الأزمة التي كلفتها القيادة العامة لبحث الأزمات والمختنقات التي تعاني منها المدينة وضواحيها .

ويأتي هذا الاجتماع إثباتا لدور المؤسسة العسكرية كصمام أمان للمواطن ومساهمتها الفعالة في تحقيق مطالب المواطن واحتياجاته .

وقال مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 أن اللجنة نقلت بكل إنصاف كافة المطالب والشكاوى من أهالي بلدية طبرق ووضعتها أمام القيادة العامة ومن ثم إحالة أغلبها إلى الحكومة الليبية .

وأوضح المراسل أن اللجنة كانت برئاسة اللواء هاشم بورقعة، واللواء خالد المحجوب، والدكتور محمد المصباحي، والتي عقدت اجتماع مع الحكومة لتنفيذ إجراءات حل هذه المختنقات .

وذكر المراسل أنه من أبرز مشكلتين تعاني منها بلدية طبرق ومنطقة البطنان بشكل عام هي طريق “طبرق – أمساعد” المتهالكة، أو كما توصف بطريق الموت.

والمشكلة الثانية قرار تعيينات 17 ألف باحث عن العمل بمكتب العمل طبرق.

وبين المراسل أن مشكلة طريق الموت طبرق أمساعد، فقد تم تكليف هيئة الاستثمار العسكري، واعدت ميزانية خاصة بصيانة الطريق، ووإشكالية قرار تعيينات 17 ألف، فسيتم صرف رواتبهم رسميا مع منتصف شهر نوفمبر الجاري، طبقا للهيكلية التي وضعتها وزارة العمل بالحكومة الليبية .

يشار أن هذه اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات سابقة مع حكماء وأعيان مدينة طبرق، ووفد من الشباب والنشطاء وجاءت إلى طبرق لشرح ماقامت به اللجنة التي نقلت كل متطلبات أهالي طبرق للجهات المختصة .