عميد مصراتة يبحث مع شركة “تيكا” التركية إنشاء عدد من المشروعات

عقد عميد بلدية مصراتة، اجتماعا اليوم السبت ضم وكيل الديوان وعددا من أعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”، بمقر ديوان البلدية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن المجلس البلدي ناقش مع الوكالة التركية سبل حلحلة المشاكل التي تقف دون افتتاح مستشفى الصداقة الليبي التركي للعلاج الطبيعي، والتعاون في إنشاء المتحف البلدي لتاريخ جهاد مصراتة، وفقا لادعائها.

واضافت تلك الوسائل الإعلامية أن المجلس البلدي شدد خلال اجتماعه على أهمية الإسراع بفتح المستشفى وكمية الخدمات التي من الممكن أن يقدمها لسكان البلدية، في حين أعربت “تيكا” على لسان مديرها عن استعدادهم للتعاون في تسهيل توفير مستلزمات التعاون الليبي التركي، على حد زعمها