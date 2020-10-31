توضيح من “صحة الوفاق” بشأن العلاج على نفقة الدولة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، السبت، عن المستندات المطلوبة لتقديم ملف لغرض العلاج على نفقة الدولة.

وقالت الوزارة بحسابها الرسمي في موقع “فيسبوك”، إن المستندات المطلوبة هي تقرير طبي حديث لا يزيد عن شهرين، وبالنسبة للحالات المستعجلة لا يزيد عن يومين ومختوم من مستشفى حكومي، وصورة من جواز السفر، وصورة من الرقم الوطني مختوم، وملف لحفظ المستندات.

وأشارت الوزارة إلى أن الملفات يجب أن تقدم إلى اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بمقرها الكائن بديوان وزارة الصحة أو أحد الفروع التابعة لها.

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