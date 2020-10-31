رافضًا ملتقى تونس..  بادي: السلاح سيبقى معنا ولا حوار مع حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب آمر مليشيا الصمود والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، المدعو صلاح بادي، عن رفضه إقامة الملتقى السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس في التاسع من نوفمبر المقبل، قائلا “لا حوار مع المجرم حفتر”.

بادي صب ، في تسجيل مرئي، غضبه على رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا؛ لتأييدهما ملتقى الحوار السياسي، واصفًا كل منهما بأنه “عراب اتفاق الصخيرات”.

وذكر أن المليشيات المتواجدة في طرابلس والمنطقة الغربية سلبت السلاح ممن وصفه بـ”الظالم والمجرم” خليفة حفتر، وأن هذا السلاح سيبقى معهم حتى تصبح ليبيا دولة حرة ذات سيادة يحكمها من يختاروه، مضيفا أنهم سيتصدون لمحاولات تولية “العملاء والخونة” عليهم.

واعتبر بادي، أن جرائمه لا تقارن بالجرائم التي ارتكبها خليفة حفتر، مؤكدًا أن الألغام المزروعة من قبل قوات الجيش الوطني في المنطقة الغربية، انفجرت في طفلين، كما انتقد تراجع المشري وباشاغا عن تصريحاتهما السابقة التي تفيد بعدم الجلوس مع “المجرم حفتر” حتى يرجع من حيث أتى، حسب قوله .

ووجه هجوًما حادا للمشري، واصفًا إياه بالكاذب، عندما صرح لقناة الجزيرة القطرية بعدم وجود مرتزقة في طرابلس، قائلا “حشمتونا وشوهتونا وشديتوا علينا الذخيرة والسلاح حتى وصلنا للمرحلة هذه، وأنتم عُراب الصخيرات، والآن بوزنيقة وتونس ودخلتونا في متاهات، قبّح الله مسعاكم ووجوهكم، ووالله لن تنالوا خيرا”.

وانطلقت الاجتماعات التمهيدية للمشاورات الليبية في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، عبر آلية الاتصال المرئي، بينما ينطلق اللقاء المباشر في التاسع من نوفمبر في العاصمة التونسية.

وذكرت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، في بيان لها، أن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر.

ووجهت البعثة وفق البيان، الدعوة لـ75 مشاركًا ومشاركة من ليبيا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.