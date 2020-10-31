عاجل // عقيلة صالح: هناك مساعٍ للإخوان وتركيا ودول أخرى لتقليص دور مصر في ملف ليبيا

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأحد، إن هناك مساعٍ للإخوان وتركيا ودول أخرى لتقليص دور مصر في ملف ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأحد، إن هناك مساعٍ للإخوان وتركيا ودول أخرى لتقليص دور مصر في ملف ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
مصر هى الدولة الوحيدة القادرة على الحسم العسكرى فى ليبيا بدليل انها فرضت خط احمر لم يستطع احد تخطيه وهى من تمنع الجيش الوطنى تخطية ايضا لاعطاء فرصة للسلام فان فشل السلام انتهى الكلام ويسير الجيش الوطنى الى طرابلس وهذا يسير لسحق الصراصير ولكن بعد انتهاء الانتخابات الامريكية
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