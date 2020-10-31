عاجل // عقيلة صالح: هناك مساعٍ للإخوان وتركيا ودول أخرى لتقليص دور مصر في ملف ليبيا

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأحد، إن هناك مساعٍ للإخوان وتركيا ودول أخرى لتقليص دور مصر في ملف ليبيا.

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