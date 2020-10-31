وليامز: الوضع الحالي في ليبيا لا يمكن أن يستمر ولا بديل عن نجاح ملتقى تونس

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، السبت، إن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر خاصة مع ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية ومعيشية وسياسية إضافة إلى جائحة كورونا.

وأضافت وليامز في تصريح صحفي أنها ستحضر شخصيًا اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الذي يعقد في غدامس في الفترة من الثاني إلى الرابع من نوفمبر المقبل، موضحة أن الاجتماع سيكون مكثفا وسيناقش تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أخيرًا في جنيف، مثل اللجان الفرعية وآليات تنفيذ الاتفاق.

وأشارت وليامز إلى أن الطرفين الأساسيين في ليبيا أظهرا رغبة كبيرة للعمل سويًا وتطبيق بنود الاتفاق، مؤكدة وقوف البعثة إلى جانب الليبيين لتنفيذ بنود الاتفاق لكنها أشارت إلى أن بعض التفاصيل مثل إصلاح القطاع الأمني تحتاج إلى وقت ولن تنتهي بين ليلة وضحاها.

وأعربت وليامز عن تفاؤلها الكبير بقدرة الليبيين على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مبينة أن البعثة رأت تقدما كبيرا بعد توقيع الاتفاق مثل استئناف الرحلات الجوية، وفتح الطرق بين المدن، إضافة إلى إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة وفتح جميع المنشآت النفطية، إضافة إلى إعلانها عن ارتفاع إنتاج النفط إلى 800 ألف برميل يوميًا.

كما عبرت وليامز عن ثقتها في نجاح ملتقى الحوار السياسي، مؤكدة أنه لن يسمح للطبقة السياسية أو قوى الأمر الواقع بعرقلة هذا المسار، مؤكدة أنه طفح كيل الشعب، مضيفة أن البعض في الطبقة السياسية يريد عرقلة الحوار والاتفاق في ليبيا، وهذا أمر ضار، مشيرة إلى تفاعل البعثة مع فئات عديدة من الشعب الليبي ولمسها رغبة شعبية حقيقية بمؤسسات موحدة ومسار واضح.

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