“المشري” في الدوحة بدعوة من مجلس الشورى القطري

وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” والوفد المرافق له مساء السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة، وبحسب المنصة الإعلامية للمجلس تأتي هذه الزيارة تلبيةً لدعوة وجهت للمشري من رئيس مجلس الشورى القطري “أحمد بن عبدالله آل محمود”، الذي كان في استقباله.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن (هذه الزيارة تأتي في إطار تنسيق المواقف من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وقطر) .. وتتزامن الزيارة مع ما يشهده المسار السياسي الليبي من استئناف للمباحثات وقرب انعقاد الحوار الذي ترعاه البعثة الأممية والمزمع إقامته في تونس، بعد نجاح اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وقرب انعقاد جلسة أخرى للجنة لأول مرة في ليبيا والتي ستحتضنها مدينة غدامس.

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