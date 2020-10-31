الخدمات الصحية بنغازي تنظم الملتقى الثاني للرعاية الصحية الأولية

نظمت إدارة الخدمات الصحية بنغازي صباح اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020 م بفندق تيبستي السياحي الملتقى الثاني للرعاية الصحية الأولية ، بحضور مديري الخدمات الصحية ومكاتب الرعاية الصحية بالبلديات، وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بالخدمات الصحية بنغازي، و الأساتذة والمختصين، وافتتح الملتقى بالقرآن الكريم والنشيد الوطني وكلمات اللجنة التحضيرية ،ووزارة الصحة بالحكومة الليبية ،والخدمات الصحية بنغازي، وإدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة.

وبحسب إيجاز صحفى لإدارة الخدمات الصحية بنغازي، تم عرض شريط وثائقي عن الخدمات الصحية بنغازي وأعمال الغرفة المركزية ، و تضمن البرنامج العلمي للملتقي إلقاء 3 ورقات علمية حيث تحدث أ.على منصور العمامي عن الهيكلية الإدارية بالخدمات الصحية في المناطق ، وتحدث أحمد العوامي عن أهمية برامج التوعية والتثقيف الصحي، وتحدث رمضان الفيتوري عن البرنامج الموسع للتطعيمات، وبعد الورقات تم توزيع المشاركين على طاولات النقاش التفاعلية حيث تمت مناقشة 4 محاور رئيسية وهي استمرار أداء خدمات الرعاية الصحية الأولية في ظل جـــائحة كورونا، وسبل استمرار المحافظة على جــاهزية خط الدفاع الأول وحـــماية الأطـــقم الطـبية، والميــزانيات وآليـــات التحــــسين والتطـــــوير، والصعوبات والعراقــــيل التي تؤثر في أداء الخدمة وفي ختام الملتقى تمت تلاوة التوصيات .