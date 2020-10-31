عاجل // انتشار مكثف للمليشيات في منطقة الهضبة

أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بوجود انتشار مكثف لمليشيات مسلحة تستقل مركبات تحمل شعار مليشيا غنيوة الككلي تجوب منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس بعد سماع أصوات إطلاق نار بمحيط المطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24