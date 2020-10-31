عاجل // انتشار مكثف للمليشيات في منطقة الهضبة

أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بوجود انتشار مكثف لمليشيات مسلحة تستقل مركبات تحمل شعار مليشيا غنيوة الككلي تجوب منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس بعد سماع أصوات إطلاق نار بمحيط المطار.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بوجود انتشار مكثف لمليشيات مسلحة تستقل مركبات تحمل شعار مليشيا غنيوة الككلي تجوب منطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس بعد سماع أصوات إطلاق نار بمحيط المطار.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
على الآباء والامهات والمواطنين في طرابلس ليبيا – الانتباه الى عدم ترك ابناءهم وابناءهم وأطفالهم لوحدهم في البيوت دون اي رقابة او حماية – لتواجد العديد من العصابات الخطف –
وعلى جميع البلديات في العاصمة طرابلس التعاون الإيجابي مع الامن العام والجيران وحماية انفسهم وإبلاغ وحدات الشرطة والامن العام عن اي مشاكل تحدث او حالات قد يتعرض اليها اي مواطنين من اي جهات غير رسمية او اماكن مشبوهة لاي لانشطةً منافية للاخلاق او خارجة عن القانون الشرعي . والامن في خدمة المجتمع وامن المواطن – والله ولي التوفيق .
وحدات البلدية لمكافحة الكلاب الشاردة ـ على كل البلديات ارسال وحدات مسلحين بكمامات واقية مع شاحنة تعقيم لمكافحة الكلاب الشاردة فالبلديات .
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