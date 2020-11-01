طرابلس.. الحرس البلدي يقفل مخبزاً في “عين زارة”

يواصل الفريق المكلف التابع لقسم الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس حملته صحبة نقطة الحرس البلدي بمتابعة المخابز و محلات الحلويات، وآخر الجولات التفتيشية للفريق كانت على بعض المخابز داخل نطاق بلدية عين زارة .

وذكر المركز في منشور له أن عناصر الحرس البلدي المنتسبين للنقطة التابعة له قاموا بقفل “مخبز لا يحمل اسم”، في منطقة عين زارة بعد رصد فريق التفتيش لسبع مخالفات صريحة تمثلت في عدم وجود شهادات صحية للعاملين _عدم ارتداء الزي الرسمي _ النظافة العامة و نظام التهوية داخل المخبز سيئة_ عدم وجود غربال كهربائي _طرق التخلص من القمامة رديئة _عدم وجود برنامج مكافحة الآفات _عدم وجود برنامج الأمن والسلامة.

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