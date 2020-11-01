بالصور.. افتتاح مركزي شرطة ووحدة مرور بإجدابيا

افتتح مدير أمن إحدابيا العقيد ونيس أحمد الشكري، مركز شرطة القنان ووحدة مرور القنان، أمس السبت، واللذان كانا مغلقان عقب هجوم غادر من تنظيم داعش، وكذلك افتتاح مركز شرطة الشمالية والذي تم استحداثه بموجب قرار وزير الداخلية بعد مذكره بالخصوص من مدير الأمن ، والذى كان مغلقا منذ 2011م حيث تمت صيانته ، والعمل علي تجهيزه ، ويأتي هذا في إطار تعزيز الأمن بالمدينة.

وبحسب إيجاز صحفى لمديرية أمن إجدابيا، أصدر العقيد ونيس الشكري قرارا بإنشاء تمركز أمني بمنطقة القنان ليكون التمركز الأمني الرابع وبهذا تكتمل الدائرة الأمنية بعد إنشاء التمركزات الأمنية سيدي عبدالعاطي والخمسين والأربعين، ليكون تمركز القنان له دور في فرض الأمن وداعم كبير في تأمين المدينة .