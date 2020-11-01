ليبيا الان

إصابة المتحدث باسم أردوغان ووزير الداخلية التركي بكورونا

تم النشر منذُ 35 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن كل من المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الداخلية، أنهما أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عبر “تويتر”، إنه وصل إلى “المرحلة الأخيرة من العلاج من فيروس كورونا”، لكنه لم يوضح تاريخ تأكد إصابته، وأضاف: “أنا في وضع جيد جدا”.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو أنه نقل إلى المستشفى، أول من أمس الجمعة، مع زوجته وابنته اللتين تأكدت إصابتهما كذلك بالفيروس.

ويلتقي المسؤولان على الدوام بأردوغان الذي توجه إلى إزمير، أمس السبت، لمعاينة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي أودى بأكثر من 35 شخصا في تركيا واليونان.

ولم تظهر أي علامات مرض على الرئيس التركي الذي يخضع المقربون منه بشكل دائم لفحص “كوفيد 19″، بينما يحافظ على برنامج مكثف يشمل في معظم الأحيان عدة خطابات يومية متلفزة.

وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في تركيا 10 آلاف هذا الأسبوع، لكن السلطات امتنعت حتى الآن عن إعادة فرض تدابير إغلاق كتلك التي شهدتها دول مثل بريطانيا وفرنسا واليونان وغيرها.

الوسوم

أردوغان تركيا كورونا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • شدى حيلك ياجائحة كورونا واذهبى الى امينة واردوغان وريحينها منهم فانتى ايتها الجائحة ناجحة فى الوصول الى الشخصيات الكبيرة وعلى راسها ترامب ورئيس الفيفا والاتحاد الافريقى لكرة القدم وياريت كمان تكملى جميلك وتروحى للواد تميم وامه موزه صحيح انك خلصتى على البغل حمد الذى دمر ليبيا ولكن نتعشم منكى تكملى جميلك قبل ان تاتى مصائب اخرى للعالم منها مانعرفه وهى اية للدخان يوم تاتى السماء بدخان مبيت يخشى الناس هذا عذاب اليم . وفتنة الدجال الاعور وفتنة يأجوج ومأجوج وغيرها ربنا يستر

    رد