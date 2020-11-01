بعد الترويج له كإنجاز.. صنع الله: حقل سيناون تم تطويره فقط ولم يتم اكتشافه

أقر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، السبت، بأن حقل سيناون تم تطويره فقط ولم يتم اكتشافه.

وتوالت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إعادة افتتاح حقل سيناون النفطي للمرة الثانية من قبل صنع الله واعتباره إنجاز، بعد افتتاحه للمرة الأولى قبل 10 سنوات في عهد النظام الجماهيري.

وخرج صنع الله في تصريحات إعلامية خلال زيارته إلى البريقة أمس السبت، مؤكدا أنه احتفل مع عدد من رؤساء الشركات النفطية بوضع حقل النفط (م .ن 100) في سيناون على خط التصدير، مدعيا أن هناك لغطا حدث حول افتتاح الحقل سببه سوء الفهم من البعض.

وزعم صنع الله أنه صرح بأن الحقل تم اكتشافة عام 1980، وجرى حفر 48 بئرا حتى 1987، أما تطوير الحقل بالمعدات وربطه على خط مليتة فتم مؤخرا منذ يناير 2020، مضيفا أن الحقل لم يكن يعمل، وما حدث في 2011 لم يكن تشغيلا إطلاقا، وأنه في ذلك الحين أحضرت شركة الخليج العربي للنفط خزانا لوضع يدها على الحقل، وبدأت اختبار أحد الآبار لمدة 3 أيام فقط وتم إنتاج حوالي 3 آلاف برميل، وتوقف منذ ذلك الحين، على حد قوله.

وتأتي تلك التصريحات بعدما سخر ليبيون على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من احتفاء مصطفى صنع الله، بما سماه افتتاح أول حقل نفطي بالمنطقة الغربية في نالوت بعد 2011، وتداول الليبيون على منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر الدكتور شكري غانم رئيس المؤسسة الأسبق، أثناء افتتاحه حقل سيناون النفطي، يناير عام 2011، أي قبل 10 سنوات من افتتاح صنع الله المزعوم.

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