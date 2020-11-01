لجنة الحكم المحلي ترحب بالعملية الانتخابية في بلديات الواحات

أعرب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب”إدريس عمران”، عن ترحيب اللجنة ببدء الاستعدادات للعملية الانتخابية في بلديات الواحات الثلاث “أوجلة و جالو و اجخرة”.. وقال في تصريح لهُ بموقع البرلمان: “إن بدء الإعلان لتسجيل الناخبين للانتخابات وتجهيز مراكز الاقتراع في البلديات المذكورة هو خطوة كبيرة نحو إنجاز العملية الانتخابية في البلديات الثلاث”.

وأكد “عمران” على أن نجاح الانتخابات في هذه البلديات سيكون دافعاً قوياً لاستكمال الانتخابات في البلديات الأخرى التابعة للحكومة الليبية وهو الاستحقاق الذي تعهد مجلس النواب بإنجازه حتى تتاح الفرصة لسكان البلديات في اختيار من يسير شؤون بلدياتهم.

وأعرب رئيس اللجنة عن شكره للجنة المركزية لانتخابات البلديات التابعة للحكومة الليبية على عملها المتواصل من أجل إنجاز هذا العمل رغم كل الصعوبات اللوجستية ، مؤكداً على أن انتخاب البلديات أهم رسالة تشير إلى التعافي و الاستقرار .

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