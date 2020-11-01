توقيع بروتوكول تعاون لخدمة مصالح الليبيين في مصر

وقع اتحاد القبائل العربية في مصر واتحاد القبائل الليبية على بروتوكول تعاون لخدمة مصالح الليبيين في مصر.

وتضمن البروتوكول الذي تم توقيعه في مدينة القاهرة نقاط مهمة تصب في مصلحة الليبين وخدمة لقضايا يومية يعيشونها ولتذليل الصعوبات التي تواجههم خلال تواجدهم بمصر .

كما نص البروتوكول على تسهيل اجراءات دخول الليبيين إلى الأراضي المصرية عبر كل المنافذ، إضافة إلى تخفيض رسوم الدخول والمغادرة، والتأكيد على مراعاة ظروف الطلبة الليبيين المهجرين والنازحين إلى مصر ومساعدتهم من ناحية القبول والرسوم الدراسية.

ووفقا للبروتوكول فإنه سيتم ترتيب لقاءات مع الحكومة المصرية بشأن الأوضاع في ليبيا.

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