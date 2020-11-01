طبرق.. افتتاح أول معمل “PCR” للكشف عن فيروس كورونا

أعلن مركز طبرق الطبي -السبت- عن افتتاح أول معمل PCR للكشف عن فيروس كورونا في بلدية طبرق وقد أوضح أنه قام بسلسلة من ورش العمل التدريبية على الجهاز لكافة العناصر العاملة داخل المعمل بإشراف منظمة الصحة العالمية .

حضر افتتاح المعمل أعضاء مجلس النواب عن مدينة طبرق و وزير الصحة بالحكومة الليبية و رئيس المجلس التسييري طبرق و رئيس اللجنة الإستشارية الطبية طبرق و مدير عام مركز طبرق الطبي ومديرو الإدارات و الأقسام و المكاتب بالمركز و عدد من المهتمين .

وقال المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك أن الجهاز قد وصل خلال الفترة الماضية ومقدم من قطاع الصحة بالمنطقة الشرقية .. وسيساعد هذا المعمل في تيسير الكشف عن الحالات المتزايدة من انتشار الفيروس على مستوى البلدية وما جاورها.

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