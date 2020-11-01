“بلدي بوسليم”.. متابعة إجراءات الوقاية من كورونا في “السوق المسقوف”

قام أعضاء من جهاز الحرس البلدي “بوسليم” في مدينة طرابلس يرافقهم فريق المكتب الإعلامي للبلدية بجولة داخل “سوق بوسليم المسقوف” للوقوف على مدى الوعي المجتمعي للمواطنين وأصحاب المحلات، فى إطار متابعات بلدية “بوسليم” وحرصا منها على سلامة المواطنين لمنع انتشار وباء كورونا.

وتابع الفريق مدى الالتزام بارتداء الكمامات وغير ذلك من الاجراءات الاحترازية ، ضمن الحملة التوعوية التثقيفية عن فيروس كورونا التي انطلقت في بداية شهر أكتوبر الماضي، فيما أهابت البلدية على صفحتها الرسمية بأصحاب كافة النشاطات التجارية فى نطاق “بوسليم” بالالتزام بالإجراءات الوقائية ،وسيتم اتخاذ إجراءات حيال المخالفين.

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