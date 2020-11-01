مساعي “العامة للكهرباء” لتجديد محطة بئر الغنم جهد 220 ك

تفقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس ” وئام العبدلي ” والمدير العام للشركة المهندس ” إبراهيم الفلاح ” -السبت- محطة بئر الغنم جهد 220 ك.ف، للوقوف على آخر خطوات التنفيذ وحل المشكلات التي تعوق الإسراع في إعادة تجديد المحطة.

ورافق ” العبدلي ” في زيارته، مدير شركة “إلجيك للطاقة”، المهندس “بشير الميلادي ” وعدد من المهندسين المختصين بالشركة، فيما تضمنت الزيارة الاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال، والمشاكل التي تواجهها شركة “إلجيك” المنفذة للمشروع.

وتأتي هذه الجولة من أجل الإسراع في إعادة تجديد المحطة، في إطار حرص الشركة العامة للكهرباء على استبدال المحطات المتهالكة بأخرى جديدة- حسب منشور أوردته الشركة على منصاتها الإلكترونية.

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