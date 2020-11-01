جادو .. اختتام حملة تنظيف عين “أنجناون” و”تموقط”

اختتمت في قرية “جناون” بجبل نفوسة -السبت- الحملة الشاملة لتنظيف وإعادة تأهيل عين “أنجناون” وعين تموقط” التي نظمتها جمعية “اغلان” الخيرية وأهالي مدينة جادو- حسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وتعاونت العديد من المؤسسات والجمعيات من مدينة جادو وخارجها في إنجاح الحملة التطوعية، ومنها المجموعة الليبية للرحلات والسياحة و مجموعة التحدي الرياضي و جمعية أصدقاء الشجرة ومنظمة الفرسطائي للسياحة والتراث ومؤسسة جنزور الخيرية ومنظمة ليبيا بكل الألوان .

وتم خلال الحملة القيام بتنظيف المنطقة وإعادة تأهيلها بما يعيد نشاطها مقراً سياحياً يقصده سكان المنطقة ومدن وبلدات الجبل الغربي المحيطة بها ، فيما شهد حفل ختام الحملة تكريم المشاركين فيها بمنحهم شهادات مشاركة تقديرية .

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