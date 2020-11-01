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اجدابيا.. افتتاح مركز شرطة ووحدة مرور في قرية “القنان”

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح مدير مديرية أمن أجدابيا، العقيد “ونيس الشكري”- السبت- مركز شرطة القنان وإعادة فتح وحدة مرور القنان، التي قفلت أبوابها عقب هجوم غادر من جماعة “داعش” الإرهابية- حسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

و قال “الشكري” خلال كلمته في مراسم الافتتاح، إنه أصدر تعليماته بإنشاء تمركز أمني في “القنان” ليكون التمركز الأمني الرابع الذي به تكتمل الدائرة الأمنية بعد إنشاء التمركزات الأمنية “سيدي عبدالعاطي” و”الخمسين” و “الأربعين”، حيث سيكون لهذا التمركز دور في فرض الأمن وبسط الأمن داخل المدينة.

وتقدّم رئيس مركز شرطة القنان الرائد “عادل الصريمي”، ورئيس وحدة التوثيق بالمديرية “محمد الفرجاني”، عقب الافتتاح بدرع الوفاء لمدير أمن اجدابيا العقيد ونيس الشكري لما بذله من أعمال بمديرية أمن اجدابيا، كما أشاد أعيان المنطقة وسكانها -من جانبهم- بجهود مدير أمن اجدابيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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