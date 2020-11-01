“صنع الله” في البريقة لتفقد أهم منشآت النفط الليبي

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”-السبت- بزيارة إلى مدينة البريقة النفطية برفقة أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء شركات القطاع و المعاهد والمديرون العموم ومديرو الإدارات بالمؤسسة .

وشملت الزيارة –”التي وصفتها المنصات الإعلامية للمؤسسة بـــ “الميدانية”- مقر ومواقع شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة، بهدف التطلع إلى رفع إنتاج النفط و الغاز نهاية هذا العام، في إطار حرص المؤسسة على المتابعة الدورية لأعمال ونشاطات الشركات التابعة لها.

وتفقد “صنع الله” والوفد المرافق له، المصفاة والوحدات الصناعية التابعة للشركة، والتي التقى خلالها بالعديد من مستخدمي الشركة، وقد أكد لهم أن هذه المنشآت تمثل رمز صناعة التكرير في ليبيا، واعداً إياهم بتقديم كل الدعم الممكن للشركة، بالرغم من شح الميزانيات المالية المطلوبة لتسيير أعمال القطاع.

وتخللت الزيارة اجتماعات عدة أولها لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة مع رؤوساء الشركات و المعاهد التابعة لها، وأكد “صنع الله” في الاجتماع على ضرورة جلب الاستثمار الأجنبي في مشاريع زيادة القدرة الانتاجية “.

كما التأمت اجتماعات أخرى، منها مع رئيس وأعضاء إدارة شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز، وذلك بالمقر الرئيسي للشركة بمرسى البريقة، وشهد الاجتماع استعراض عدة مشاريع ساهمت في زيادة قدرة الشركة الانتاجية من 55 ألف برميل إلى ما يزيد عن 81 ألف برميل من النفط يومياً و من المتوقع الوصول الى 100 الف برميا قبل نهاية العام الحالي و إلى 130 ألف برميل العام المقبل و زيادة انتاج الغاز من حقل الرشاد بحوالي 40 مليون قدم مكعب بداية العام المقبل مما سيساهم في استقرار انتاج الكهرباء و سيتم وضع حقل LPD 3 على الانتاج بداية العام القادم اذا ما توفرت الميزانيات المطلوبة و تم ايضا خلال هذا الاجتماع التطرق لجميع أنشطة الشركة المختلفة ، والمختنقات المالية التي تعاني منها الشركة ، وكيفية حلحلتها.

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