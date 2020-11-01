دراسة ليبية على القوارض البرية لمكافحة مرض اللشمانيا

أجرى فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض دراسة بحثية على القوارض البرية المشتبه في كونها خازنة لمرض اللشمانيا الجلدية بيئيا وبيولوجيا، وذلك من أجل مكافحة المرض الذي يؤرق عددا من الليبيين.

وأوضح المركز في بيان أمس السبت أن الفريق الذي أجرى الدراسة قام زيارة إلى منطقة الرابطة بجبل نفوسه بدأت في 24 أكتوبر الماضي واستمرت ثلاثة ايام لدراسة هذه القوارض البرية.

وقال إن هذه الدراسة العلمية تأتي في إطار نشاطات التي تقوم بها الإدارة في مجال مكافحة اللشمانيا، لافتا إلى تجميع بعض العينات من هذا الخازن لمعرفة نوع الطفيلي اللشمانيا المصاب به لفحصه في مختبر أبحاث الطفيليات ونواقل الأمراض بالطرق التقنية الجزئية الحديثة (PCR) بالمركز.

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