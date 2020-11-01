«أردوغان» يسرق أشجار عفرين السورية وينقلها إلى تركيا

سجلت مقاطع فيديو، مشاهد لعناصر تابعة للسلطات التركية وهي تسرق أشجار الزيتون من مدينة عفرين السورية وتنقلها إلى مدينة هاتاي التركية.

وحسب ما نقلت جريدة «نوتشا جيوان» الكردية، فقد بدأت تركيا التي احتلت مدينة عفرين في سرقة أشجار الزيتون من عفرين ونقلها إلى مدينة هاتاي.

وحسب مصادر خاصة نقلت عنها الجريدة الكردية، فقد التقطت مشاهد لشاحنات تتحرك من مدينة عفرين وهي تحمل أشجارًا تم اقتلاعها من جذورها لنقلها إلى مدينة هاتاي.

واتهمت الجريدة السلطات التركية بتدمير جغرافية عفرين والتسبب في أضرار جسيمة بالمنطقة.