«الأرصاد»: أجواء مغيمة وأمطار متفرقة على شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء مغيمة على مناطق شمال ليبيا اليوم الاحد، يتخللها سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر؛ بينما تصل أقصى درجة حرارة في البلاد إلى 27 درجة.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس مغيم يتخلله سقوط أمطار خفيفة من حين إلى أخر على بعض المناطق، خاصة اليوم.

الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 و25 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد- الواحات– مراده:

الطقس مغيم مع سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر على بعض المناطق.

الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوىتتراوح ما بين 18 و26 درجة، على أغلب المناطق.

الجفرة– سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم.

الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و26 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على السرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة .

الرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و27 درجة.

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