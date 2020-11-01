الأرصاد: البحر خفيف الموج وتوقعات بأمطار خفيفة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على طول الساحل الليبي، من حين الى آخر مع سقوط أمطار اليوم خفيفة ومتفرقة من الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن البحر سيكون هادئا وخفيف الموج، وستكون الرؤية جيدة.

الساحل من رأس أجديرإلى سرت:

تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار اليوم خفيفة ومتفرقة من الساحل

الريح جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس، يتحول صباح الغد جنوبية شرقية الى متغير الاتجاه، ويكون بحري إلى شمالية غربية على باقي الساحل سرعته ما بين (5 – 15) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.25 – 1.25) متر.

البحر هادئ الى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (24-26) مْ.

الرؤية جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار خفيفة.

الريح بحري إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، وشمالية غربية على باقي الساحل سرعته ما بين (5 – 15) عقدة .

ارتفاع الموج يتراوح بين (0.50 – 1.25) متر.

البحر خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (23-25) مْ.

الرؤية جيدة.

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