صلاح بادي يتمسّك بالحرب.. ويخرج مُعلناً رفضه للحوار

في الوقت الذي تتجه فيه الأزمة الليبية إلى الحل على ضوء المشاورات التي عقدت خلال الأيام الماضية والتي ستستكمل في نوفمبر، عاد صلاح بادي ليخرج من جديد في مقطع مصور يعلن فيه رفضه للاتفاقات التي تجري وأبرزها اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

صلاح بادي وفي حديثه المصور أكد أنه لا يعترف بأي مخرجات تنتج عن الحوار السياسي المرتقب في تونس، مشددا على تمسكه بالحرب وبالسلاح ومحاربة من هم موجودون في طرابلس.

وهاجم بادي المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، كل الموافقين على الجلوس إلى طاولة الحوار متهما رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالكذب بعد نفيه وجود مرتزقة سوريين في قوات الوفاق خلال مقابلة تلفزيونية.

كما أعلن بادي تمسكه بالسلاح وباستخدام القوة لوقف الحوارات وأنه لن يسلم السلاح وليس ملتزما بمخرجات 5+5.

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