غرق 7 مرتزقة سوريين حاولوا الوصول إلى أوروبا انطلاقًا من ليبيا

أخبار ليبيا24

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 7 مقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة، ممن أرسلتهم الحكومة التركية كـ “مرتزقة” إلى ليبيا، فقدوا حياتهم غرقاً في عرض البحر أثناء رحلة ذهابهم إلى أوروبا من ليبيا.

وأضاف المرصد أن العشرات من المقاتلين يواصلون مساعيهم للوصول إلى أوروبا على غرار الكثير ذهبوا بالفعل من ليبيا إلى إيطاليا ومنها إلى أوربا، بعد أن اتخذوا من ليبيا ذريعة ذلك.

وكان المرصد السوري أكد في أواخر أكتوبر الماضي أن دفعة جديدة من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا عادوا إلى سورية، عقب انتهاء عقودهم في ليبيا، بعد أن حولتهم الحكومة التركية إلى مرتزقة وزجت بهم في العمليات العسكرية الليبية خدمة لمصالحها الإقليمية.

وافاد المرصد أن الدفعة التي عادت خلال مدار الأسبوع الفائت، تتألف من نحو 550 “مرتزق”، مؤكدًا أن هناك معلومات حولوقوع خلافات بين المقاتلين السوريين في ليبيا على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم الشهرية من قبل قادة بعض المجموعات.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 9850 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

وكان المرصد السوري أشار مطلع الشهر الماضي إلى أن دفعة جديدة من المرتزقة، مؤلفة من 800 مقاتل عادت إلى سورية بعد انتهاء عقودهم في ليبيا، حيث بلغ عدد العائدين خلال أقل من أسبوع أكثر من 2200 مقاتل ممن كانت الحكومة التركية نقلتهم إلى ليبيا بوقت سابق.