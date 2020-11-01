امتحانات الشهادة الثانوية.. تعليم الوفاق تحذر من الغش وتطالب باستخدام قلم رصاص في الإجابة

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد، عن مجموعة من التعليمات والإرشادات الصادرة من اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية 2020/2019 بشأن الحالات التي يحرم فيها الطالب من أداء الامتحان.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الحالات هي تأخر الطالب 20 دقيقة من بداية الامتحان، والغش أو محاولة الغش، واتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة داخل أو خارج مقار اللجنة، والتلفظ بألفاظ خارجة.

وطالبت الوزارة، الطلبة بالتأكد من أن الاسم ورقم الجلوس متطابقين، واستخدام قلم رصاص حتى يستطيع الطالب تغيير الإجابة في حال الخطأ، والتأكد من تظليل الدائرة الخاصة بالإجابة تظليلا كاملا، مؤكدة أن استخدام ورقة أسئلة وورقة إجابة غير مخصصة للطالب يعرضه لعدم التصحيح ومن ثم الرسوب.

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