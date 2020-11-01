ماكرون : تركيا لم تحترم قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وأظهرت سلوكا عدوانيا شرق المتوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن نظيره التركي رجب طيب إردوغان يتبني موقف عدواني تجاه شركائه في حلف شمال الأطلسي ” الناتو”، معتبرا أن التوترات قد تنحسر في حال أظهر إردوغان الاحترام و التوقف عن اطلاق الأكاذيب.

واستنكر ماكرون في تصريحات صحفية سلوك تركيا في سوريا وليبيا والمتوسط، موضحا أن أنقرة لم تحترم حظر السلاح في ليبيا بينما أظهرت سلوكا عدوانيا للغاية في شرق المتوسط.

ولفت ماكرون إلى أن بلاده قدمت التعزية لتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب ازمير، وعرضت أيضا إرسال مساعدات للمواطنين.

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