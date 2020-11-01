مكافحة الأمراض: 950 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 November, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 950 حالة إصابة جديدة بكورونا في ليبيا بينها 627 حالة جديدة و323 حالة مخالطة خلال يوم أمس السبت فيما أطهرت نتائج التحاليل سلبية ( 2370 ) عينة.

وأكد المركز شفاء 823 حالة جديدة موزعة على مختلف المدن كما أكد وفاة 14 حالة جديدة.

وأشار المركز إلى ارتفاع العدد الكلي لإصابات كورونا في ليبيا إلى 62045 حالة منها الحالات النشطة : 25321 والمتعافين : 35853 والوفيات الوفيات : 871 حالة