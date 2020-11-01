موقع يرصد رحلات نقل عسكريين أميركيين من بنغازي إلى صوفيا

كشف موقع Arms watch عن رحلات جوية نقلت من خلالها الولايات المتحدة الأميركية متعاقدين عسكريين خاصين من ليبيا إلى أوروبا، وتحديداً من مدينة بنغازي إلى العاصمة البلغارية صوفيا.

ويُشير الموقع إلى أنه تم نقل المتعاقدين العسكريين الأمريكيين العاملين في بنغازي إلى العاصمة البلغارية في 28 أكتوبر 2020 عبر مالطا باستخدام طائرتين.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها Arms watch نقلاً عن مصادر في مطار صوفيا، فإن الطائرة الأولى من طراز Boeing 767 وتُشغلها شركةOmni Air .

وتم التعاقد مع الشركة الجوية من قبل قيادة النقل الأمريكية لنقل الركاب والبضائع لصالح البنتاغون، بموجب عقد بقيمة 19.8 مليون دولار، وفقًا للمعلومات الواردة من سجل العقود الفيدرالي الأمريكي، وهذه الرحلات هي رحلات عسكرية ذات وضع خاص تديرها طائرات مدنية.

أما الطائرة الأخرى التي شاركت في هذه الرحلات، فهي من طراز Saab 2000 وتُشغلها شركة NyxAir للنقل الجوي الأوروبية.

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